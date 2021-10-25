Новый моногоспиталь появился в Тюменской области из-за роста числа госпитализаций

ТЮМЕНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Число коек для пациентов с коронавирусом в Тюменской области увеличили до 3 747 благодаря вводу моногоспиталя в селе Вагай, рассчитанного на 60 коек. Об этом журналистам в понедельник сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и увеличением количества госпитализируемых на стационарное лечение людей с диагнозом COVID-19 открыт еще один моноинфекционный госпиталь на базе корпуса ОБ № 9 (Вагай)", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, открывшийся моногоспиталь рассчитан на 60 коек.

По данным от оперштаба Тюменской области, число моногоспиталей достигло 18, с учетом открывшегося в Вагае. Коечный фонд в моногоспиталях составил 3 687 коек, из них свободно 12,2% коек.

На протяжении октября в регионе отмечен непрерывный рост заболеваемости коронавирусом - с 19 октября число новых заражений превышает 300 случаев за сутки. За минувшие сутки зарегистрировано 326 случаев заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 68 778 случаев, выздоровели 57 702 человека. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 52,5%, полный курс вакцинации прошли 596 397 человек.