УрФУ внедрит практики обучения технологиям мирного атома в университеты 15 стран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Крупнейший в округе Уральский федеральный университет организовал обучение для специалистов иностранных вузов, чтобы помочь им внедрить свои успешные практики в области обучения технологиям мирного атома, сообщили в пресс-службе УрФУ.

"25 октября в УрФУ стартовал международный обучающий курс "Многофункциональный центр облучения как элемент Центра ядерной науки и технологий". Проект организован при поддержке Технической академии Росатома для повышения квалификации преподавателей и научных сотрудников университетов из 15 стран. <…> Слушатели познакомятся с программами физико-технологического института УрФУ в области мирного атома, в частности, по основам гражданских радиационных технологий, стандартам радиационной обработки. Специалисты УрФУ также продемонстрируют применение радиационных технологий для стерилизации одноразовых медицинских изделий", - сказали в вузе.

В обучении принимают участие сотрудники из университетов Египта, Эфиопии, Замбии, Иордании, Узбекистана, Казахстана, Сирии, Эквадора, Перу, Руанды, Индонезии, Аргентины, Ирана, Латвии и Камбоджи.

"Технологии мирного атома отечественного дизайна относятся к ограниченному числу наукоемких российских технологий, востребованных за рубежом. По некоторым из них, в частности, в области генерации энергии на реакторах с быстрыми нейтронами, наша страна прочно удерживает лидирующие позиции. Отсюда и растущий интерес стран-новичков в области генерации и использования атомной энергии именно к российским технологиям", - рассказал руководитель курса, заведующий кафедры экспериментальной физики УрФУ Владимир Иванов.

Курс "Многофункциональный центр облучения как элемент Центра ядерной науки и технологии" является частью проекта "Международное сотрудничество в сфере ядерного образования". Проект реализуется с 2017 года и нацелен на содействие созданию и развитию национальной системы ядерного образования стран-партнеров с использованием российских образовательных технологий, а также выполнение обязательств Госкорпорации "Росатом" в области обучения иностранных граждан.