Почти четверть жителей Сочи приняли участие в переписи населения за 10 дней

СОЧИ, 25 октября. /ТАСС/. Порядка 25% жителей Сочи приняли участие в переписи населения за первые 10 дней, более 10% из них передали данные о себе через портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в понедельник.

"Около 15% жителей оставили данные о себе переписчикам. И более 10% заполнили переписные листы дистанционно - через портал госуслуги", - говорится в сообщении.

Принять участие в переписи жителей также призвал глава города Алексей Копайгородский. Он подчеркнул, что этот процесс позволит качественно спрогнозировать экономическую часть и определить политику в разных областях деятельности властей.

В городе в рамках кампании заняты более 1 тыс. переписчиков, они будут работать до 14 ноября. Также переписные участки работают во всех отделениях МФЦ курорта.

Ранее глава города говорил в интервью ТАСС о том, что перепись позволит понять численность населения Сочи, которая заметно выросла за последние годы, а также поможет определить необходимые мощности курорта. Это касается сферы ЖКХ, дорожного строительства, социальной инфраструктуры.