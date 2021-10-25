Наркодиспансер в Хакасии перепрофилировали для лечения больных с COVID-19

ТАСС, 25 октября. Республиканский наркологический диспансер в Хакасии перепрофилировали для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении республиканского правительства.

"Минздравом Хакасии было принято экстренное решение по перепрофилированию республиканского наркологического диспансера, где было развернуто 50 коек для пациентов с коронавирусом. Пациенты из стационара наркологического диспансера переведены в республиканскую психиатрическую больницу", - говорится в сообщении.

Сейчас власти республики решают вопрос по открытию отделения для беременных с подтвержденным COVID-19 в Республиканском перинатальном центре, чтобы разгрузить больницу им. Ремишевской и Черногорский родильный дом. По информации республиканского Минздрава, в республике развернуто 1 750 коек для лечения больных с COVID-19 из них занято 1 626. Доля свободного конечного фонда 7%.

По данным федерального оперативного штаба, с начала пандемии в республике выявлено 42,5 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекции, 35,3 тыс. пациентов выздоровело, умерло более 1,2 тыс. человек.