ФАС возбудила 138 дел в сфере ритуальных услуг в период 2018-2021 годов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Почти 140 дел из-за нарушений антимонопольного законодательства в сфере ритуальных услуг было возбуждено в 2018-2021 годах, при этом сумма штрафов составила только 4,2 млн рублей, сообщила в понедельник заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Юлия Ермакова на конференции "Современные подходы к управлению похоронным делом".

"Было возбуждено 138 дел о нарушении антимонопольного законодательства, из них 13 были признаны судом незаконными", - сказала Ермакова.

Она добавила, что общая сумма наложенных штрафов составила всего 4,2 млн рублей. "Это незначительная сумма, она объясняется тем, что в Кодексе об административных правонарушениях установлены крайне низкие размеры штрафов на должностных лиц", - добавила представитель ФАС.

По ее данным, в 2018-2021 годах ведомство рассмотрело 1,3 тыс. заявлений о нарушениях антимонопольного законодательства в сфере оказания ритуальных услуг и провело 117 проверок. Было выдано 647 предупреждений, а также возбуждено 123 дела об административных правонарушениях.

Ермакова отметила, что наиболее распространенным нарушением является наделение хозяйствующих субъектов функциями органов местного самоуправления, например полномочиями по определению участков земли для погребения на кладбищах или выдаче разрешений на погребение. Основной проблемой сферы погребения и похоронного дела представитель ФАС назвала отсутствие законодательного регулирования.