Роскомнадзор составил 16 протоколов на Google за неудаление запрещенной информации

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор с начала 2021 года составил 16 протоколов в отношении американской компании Google за неудаление запрещенной в РФ информации. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"В отношении Google с начала года составлено 16 протоколов об административных систематических нарушениях. Это немало. На текущей неделе планируем составление протокола по оборотному штрафу. Это следствие тех 16 протоколов. Это систематическое нарушение российского законодательства", - сказал Субботин.

Ранее он сообщал, что составление протоколов планируется 27 октября.

Речь может идти о доле штрафа от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании.

В середине сентября Субботин также сообщал, что Роскомнадзор готов применить оборотные штрафы в отношении Facebook и Twitter за неудаление запрещенного контента.