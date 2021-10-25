Минпросвещения: перевод школьников на дистанционку после 7 ноября не планируется

ПЕРВОУРАЛЬСК, 25 октября. /ТАСС/. Министерство просвещения России не планирует вводить дистанционное обучение в школах после нерабочих дней 30 октября - 7 ноября. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава министерства Сергей Кравцов в ходе визита в Первоуральск (Свердловская область).

"Министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение. С 30 октября по 7 ноября устанавливаются нерабочие дни. Этот период для многих школ совпадает с каникулами. Мы направили письмо в регионы с рекомендацией организации каникул в этом время", - сказал он.