Мэрия Казани передаст 35 служебных машин врачам городских поликлиник

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Мэрия Казани предоставит 35 автомобилей врачам городских поликлиник для оказания помощи пациентам на дому. Об этом сообщил в понедельник замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков после еженедельного совещания в мэрии Казани.

"После закрытого совещания было принято решение о помощи в виде 35 автомобилей, которые будут предоставлены в самое ближайшее время. Это значительно позволит увеличить доступность оказания помощи пациентам на дому", - сказал Жаворонков.

Эти машины будут задействованы в работе первичного звена, чтобы врач мог доехать до пациента, который нуждается в помощи.

Жаворонков на совещании заявил, что за прошедшую неделю количество вызовов скорой медицинской помощи по поводу ОРВИ и пневмонии сохранилась на уровне предыдущей недели - 3 400, что составляет приблизительно 494 вызова в сутки. "Эти цифры характеризуют, как крайне высокое, количество вызовов, что объясняет работу скорой медицинской помощи на предельных мощностях", - сказал замминистра.

На 25 октября в Татарстане зарегистрировано 29 707 случаев COVID-19, за последние сутки инфекция выявлена у 167 человек. Выздоровели за весь период 24 636 человек, в том числе 25 - за минувшие сутки. Всего вакцинированы 1 426 700 человек (прирост привившихся за последние сутки - 31 300), из них 1 008 592 завершили цикл вакцинации.