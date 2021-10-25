Торговые центры в Петербурге с 30 октября по 7 ноября будут частично открыты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Помещения торговых центров в Санкт-Петербурге в рамках ограничений, введенных постановлением губернатора с 30 октября по 7 ноября, будут открыты, но в них будут работать в основном продовольственные магазины, аптеки и пункты вакцинации. Об этом сообщил в понедельник первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

"Сами торговые центры работать будут, потому что в них будут работать пункты вакцинации, магазины продовольственные и магазины, продающие товары первой необходимости, предприятия общественного питания на доставку и на вынос", - сказал Ситов во время совещания по вопросу функционирования организаций города в период нерабочих дней.

Он уточнил, что непродовольственным магазинам разрешено работать в этот период только при условии, если доля товаров первой необходимости в их ассортименте составляет не менее 30%.

Он также рассказал о порядке проверки QR-кодов в непродовольственных магазинах, который будет действовать в Петербурге с 1 декабря. "Коды проверяться будут не на входе, поскольку в торговых центрах есть продуктовые магазины, аптеки и другие магазины, торгующие товарами первой необходимости, а также пункты вакцинации. Поэтому на входе в торговые центры QR-коды будут проверяться выборочно, а основная нагрузка и обязанность по проверке QR-кодов ляжет на организации внутри торгового центра", - сообщил Ситов.

В соответствии с постановлением, которое подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, с 30 октября по 7 ноября в городе будут закрыты кафе, рестораны (за исключением обслуживания на вынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых), непродовольственные магазины, организации сферы услуг и МФЦ, учреждения культуры - за исключением театров и музеев. На это время запрещено проведение спортивных и физкультурных мероприятий. Размещение в гостиницах и пансионатах с 30 октября по 7 ноября будет возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или недавно перенесенном COVID-19 или при предъявлении отрицательного ПЦР-теста.