На въезде в Севастополь выставят блокпосты для проверки сертификатов о вакцинации

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Блокпосты, которые будут проверять у въезжающих наличие сертификата о вакцинации или документов, подтверждающих, что человек не заражен коронавирусом, будут установлены на въезде в Севастополь в период нерабочих дней с 30 октября до 7 ноября, сообщил губернатор Михаил Развожаев в понедельник в ходе аппаратного совещания.

"Понятно, что в нерабочие дни, и мы видим эту статистику, <...> к сожалению, есть люди, которые воспринимают эти дни как выходные и планируют отпуска и поездки, в том числе на Крымский полуостров и в город Севастополь. Понятно, что некоторые начинают отказываться от броней, но все равно некоторые люди договариваются и приезжают. В прошлом году мы эту технологию уже отрабатывали - на период нерабочих дней предлагаем установить пункты контроля на въезде в город, блокпосты, которые у нас были", - сказал Развожаев.

Как пояснили в пресс-службе правительства города, кроме документов о вакцинации, основанием для въезда в город может быть справка об отрицательном ПЦР-тесте или о перенесенном заболевании, но эти документы обязательно должны быть с оригиналом печати медицинской организации.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября, и в последние дни количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум, превысив 300 в сутки. 11 октября власти решили продлить режим повышенной готовности из-за пандемии до декабря и ужесточить ограничения.