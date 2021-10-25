В финал всероссийского конкурса "Большая перемена" вышли 1,5 тыс. школьников

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Финалистами всероссийского конкурса "Большая перемена" стали 1,5 тыс. школьников, в ноябре они примут участие в решающем этапе испытаний в Крыму. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Росмолодежи.

"Объявлены имена финалистов всероссийского конкурса "Большая перемена", проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". Решающий этап конкурсных испытаний для учеников 9-11 классов пройдет с 9 по 13 ноября в международном детском центре "Артек" в Крыму. Регионами - лидерами по количеству финалистов среди старшеклассников стали Москва, Краснодарский край, Свердловская область, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская, Ростовская, Волгоградская, Самарская и Челябинская области", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сказала руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, второй год подряд конкурс "Большая перемена" становится самым массовым. "Это действительно самый масштабный конкурс для детей и молодежи в России. В этом году к проекту присоединились более 2,5 млн ребят, по итогам дистанционных испытаний и очных полуфиналов финалистами стали 1 500 старшеклассников", - отметила Разуваева, слова которой приводит пресс-служба.

В финале конкурсанты, объединившись в команды "авторов перемен", будут решать кейсовые задания по четырем направлениям - "искусство и творчество", "образовательные технологии", "среда обитания" и "общество". Программа финала включает мотивационные дискуссии, шоу роботов и творческие мастер-классы, которые для школьников проведут ученые, журналисты, артисты, художники, спортсмены, блогеры и представители общественных движений.

Как подчеркнули организаторы конкурса, все мероприятия финала пройдут с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности и социального дистанцирования. Каждый участник пройдет медицинское обследование, а взрослые будут допущены на площадку только при наличии сертификата о вакцинации, также на финале будут дежурить медики.

По итогам финала для старшеклассников победителями "Большой перемены" станут 600 школьников, из которых 300 человек - ученики 11-х классов, 300 - ученики 9-10 классов. Победители среди учеников 11-х классов получат по 1 миллиону рублей на образование, а ученики 9-10 классов - по 200 тыс. рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие. Также на финале конкурса в "Артеке" будут объявлены топ-30 школ "Большой перемены", которые получат по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды. Педагоги, подготовившие победителей "Большой перемены", получат премии в размере 150 тыс. рублей.