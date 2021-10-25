Директор Александра Серова рассказал о состоянии певца

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Госпитализированный с коронавирусной инфекцией 67-летний российский певец Александр Серов идет на поправку, сообщил ТАСС в понедельник его директор Александр Федорков.

"Он идет на поправку", - сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, в окружении артиста ТАСС рассказали, что всего его концерты перенесены на февраль будущего года.

Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что певец госпитализирован с коронавирусом и большим поражением легких. Серов - исполнитель таких хитов, как "Ты меня любишь", "Как быть", "Мадонна", "Я люблю тебя до слез".