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Володин: вопросы, связанные со здоровьем человека, должны стать приоритетом в бюджете

Спикер Госдумы также отметил, что президент России Владимир Путин назвал приоритетными вопросы повышения благосостояния граждан и развития экономики, эти темы должны найти отражение в бюджете.

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Госдума и правительство в рамках рассмотрения проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы должны учесть все вопросы, связанные со здоровьем граждан. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения проекта бюджета на ближайшую трехлетку с министром финансов Антоном Силуановым на собрании фракции "Единая Россия" в понедельник.

"Вопросы, связанные со здоровьем человека, должны стать приоритетом в бюджете. И в этой связи хотел бы, чтобы профильный комитет по охране здоровья, комитет по бюджету и налогам нам более детально предложили свои подходы, чтобы мы с вами понимали, что эти вопросы не только будут решены, но и дальше будут находиться на постоянном контроле", - подчеркнул Володин.

Он отметил, что президент России Владимир Путин назвал приоритетными вопросы повышения благосостояния граждан и развития экономики, эти темы должны найти отражение в бюджете. "Но и, конечно, уважаемые коллеги, 2020 год стал годом, когда весь мир столкнулся с ковидом. Мы с вами должны сделать все, чтобы защитить жизнь и здоровье наших граждан", - добавил Володин.

Он напомнил, что после внесения поправок к Конституции РФ Госдума отвечает за формирование правительства. "Мы уже ряд министров и вице-премьеров утверждали в должности. Поэтому нам важно, чтобы они работали эффективно. Избиратели оценивают своих депутатов именно по эффективности работы правительства... Необходимо сделать все, чтобы мы смогли, используя возможности принимаемого закона о бюджете, решить вопросы и проблемы наших граждан, обязательства, которые были взяты в ходе избирательной кампании", - подчеркнул Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичСилуанов, Антон ГермановичРоссия
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