Власти Петербурга не видят причин продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Вопрос о продлении антиковидных ограничений в Санкт-Петербурге, которые будут действовать в городе с 30 октября по 7 ноября, в настоящее время не рассматривается. Об этом сообщил в понедельник вице-губернатор Борис Пиотровский на видеоконференции по вопросу функционирования организаций города в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

"Сегодня такого вопроса на повестке дня нет, оснований для этого тоже мы не видим", - сказал Пиотровский, отвечая на вопрос журналистов о том, рассматривает ли Смольный возможность продления ограничения, которые будут действовать в нерабочие дни.

В соответствии с постановлением, которое подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, с 30 октября по 7 ноября в городе будут закрыты кафе, рестораны и непродовольственные магазины, организации сферы услуг и МФЦ, а также учреждения культуры, за исключением театров и музеев. На это время запрещено проведение спортивных и физкультурных мероприятий. Размещение в гостиницах и пансионатах с 30 октября по 7 ноября будет возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или недавно перенесенном COVID-19 или при предъявлении отрицательного ПЦР-теста.

По последним данным, в Петербурге выявили 689 093 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 625 563 человека, умерли 23 430. За последние сутки в городе выявили 2 693 случая заражения.