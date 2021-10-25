Робот в Харбинском метрополитене заговорил по-русски

ПЕКИН, 25 октября. /ТАСС/. Роботизированная справочная служба с элементами искусственного интеллекта, используемая на 2-й линии метро в Харбине (административный центр граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай), может общаться с пассажирами на русском языке, помимо китайского и английского. Об этом сообщает в понедельник сайт Харбинского метрополитена (Harbin Metro Group) в материале о ходе тестовых испытаний первой очереди нового маршрута городской подземки.

Пресс-служба Харбинского метрополитена представила человекообразного робота, который с помощью голосовой информации и схем на нижнем мониторе на русском языке объясняет пассажирам, как добраться до той или иной станции и сколько стоит билет на человека и каждое место багажа. В среднем цена одноразового пассажирского билета составляет 2,67 юаня ($0,4). С учетом требований противоковидной организации транспортного движения на входах 2-й линии харбинского метро установлены системы распознавания лиц, позволяющие пользователям не снимать маски.

2-я, зеленая, линия Харбинского метрополитена соединяет городские районы с севера на юго-восток, пересекая реку Сунгари и охватывая такие популярные среди горожан и туристов зоны, как Чжунъянлу (пешеходная улица Центральная, на которой находится много магазинов с товарами из России) и Тайяндао (Остров Солнца, в прошлом - район дач и яхт-клубов состоятельных харбинцев).

На линии протяженностью 28,7 км предусмотрены 19 остановок, часть из которых будут пересадочными. Всего в Харбине предполагается построить восемь линий метрополитена.