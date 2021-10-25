Занятия с присутствием более 25 человек в УрФУ будут проводить дистанционно до конца года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Занятия, на которых присутствует более 25 студентов, в Уральском федеральном университете (УрФУ) до конца 2021 года будут проходить в дистанционном формате. Соответствующий документ за подписью ректора университета Виктора Кокшарова выложили в официальном Telegram-канале вуза в понедельник.

"С 25.10.2021 года по 31.12.2021 года лекционные курсы с количеством студентов 25 и более человек планировать и проводить <...> с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в документе.

Как уточнили в пресс-службе вуза, такое решение связано с ростом заболеваемости коронавирусом и ОРВИ среди студентов и преподавателей.

Ранее руководство университета приняло решение отменить занятия студентов в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

В регионе с начала пандемии зафиксировано более 153 тыс. случаев коронавирусной инфекции, уже выздоровели более 139 тыс. человек, умерли порядка 7 тыс. жителей. С 25 октября QR-коды начали действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и спортивных объектах, с 30 октября в регионе будут введены QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев, при этом в зоны "ковид-фри" не пускают по тестам ПЦР.

Нерабочие дни ввиду пандемии в Свердловской области объявлены с 30 октября по 7 ноября. В регионе введена обязательная вакцинация для сотрудников сферы образования, обслуживания, а также государственных и муниципальных служащих.