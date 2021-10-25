В Москве к концу недели воздух может прогреться до 10-13 градусов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Температура в Москве 26 и 27 октября поднимется до шести-восьми градусов тепла. К концу недели воздух может прогреться до плюс 10-13 градусов, сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"Во вторник, 26 октября все еще будет прохладно - до семи градусов тепла, ожидается ветер с порывами до 14 м/ сек, но осадков не предвидится. 27 октября днем местами возможен небольшой дождь, температура воздуха составит шесть - восемь градусов выше нуля. Последняя суббота октября будет солнечной и теплой. Ветер стихнет, а воздух прогреется до плюс 13 градусов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в четверг и пятницу, 28 и 29 октября, станет теплее. Днем ожидается до 10 градусов тепла.