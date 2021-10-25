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Депутаты потребовали корректно отображать на картах Google Крым и Курильские острова

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы потребовали от Google корректно отобразить на "Google Картах" Крым, Севастополь и Курильские острова, с таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев на встрече с руководством компании в понедельник, сообщила пресс-служба комитета.

Пискарев напомнил, что еще на апрельской встрече с представителями Google "указывалось на несоответствие отображения отдельных административно-территориальных единиц и территорий РФ (Республика Крым, город федерального значения Севастополь, Курильские острова) на картах сервиса российскому законодательству". "Проблема до сих пор не решена <...> Настаиваем на приведении российской версии "Google Карт" в соответствие с российским законодательством и Конституцией России", - обратился он к руководству компании.

Теги
РоссияПискарев, Василий Иванович
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