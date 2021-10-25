Пискарев: Google к началу октября не удалил более 2,6 тыс. противоправных материалов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Компания Google по состоянию на начало октября не удалила более 2,6 тыс. материалов с запрещенной информацией, из них 2,5 тыс. материалов приходится на принадлежащий компании видеосервис YouTube. Об этом заявил на встрече с руководством Google в понедельник глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, сообщила пресс-служба комитета.

"По состоянию на начало октября сего года общее количество неудаленного противоправного контента на интернет-ресурсах Google составляет около 2 650 материалов, из них YouTube - около 2 500, иные ресурсы Google - более 150", - приводит пресс-служба слова Пискарева.

Депутат напомнил, что на момент проведения прошлой встречи с руководством Google в апреле общее количество такого контента превышало 5,7 тыс. материалов, "работа проведена, однако до идеала еще очень далеко".

Пискарев отметил, что официальный представить Google Марко Панчини на встрече с депутатами Госдумы заявил о том, что компания намерена соблюдать российские законы и вести диалог с госорганами. "Марко Панчини неоднократно, систематически в течение всего нашего диалога декларировал, что они наши законы соблюдают и намерены соблюдать. Что они готовы взаимодействовать, вести диалоги с нашими государственными органами, и с нами, с депутатами, они также намерены дальше продолжить диалог", - отметил Пискарев. По его словам, депутаты поприветствовали такое решение компании, однако и дальше будут добиваться, чтобы на территории РФ законы исполнялись.

"Более того, сегодня прозвучала цифра штрафов, которые были выписаны Google за то, что они не удаляют незаконный контент, [штрафы выписаны] на сумму 32,5 млн рублей. Сегодня Марко Панчини сказал нам, что эти штрафы они оплатили", - добавил Пискарев.

Он отметил, что пока не видит необходимости в законодательном ужесточении регулирования работы Google в России. "Пока на сегодня я не вижу такой жесткой необходимости в принятии дополнительных мер законодательного урегулирования… Закон поменять тогда надо, когда в этом есть насущная необходимость. Лично мое мнение - пока я не вижу необходимости в этом, работаем теми законами, которые сегодня действуют", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Рычаги воздействия

Пискарев добавил, что компания показывает, что готова к взаимодействию: "Они же все-таки какую-то работу провели правильную, удалили половину из того, что надо было". "Будем за ними мониторить, не хотелось все-таки применять меры реагирования жесткие: это крайние меры, когда уже совсем никаким образом с ними не справиться. Но пока я не могу сказать, что они абсолютно блокируют все наши пожелания", - отметил он.

Депутат пояснил, что сейчас уже есть рычаги воздействия на компании-нарушители в виде оборотных штрафов. "Вот штраф оплатили, пусть тогда они как бы поддерживают наш бюджет, [штрафов] пока достаточно", - сказал он.

При этом Пискарев отметил, что законодательство России предусматривает и личную ответственность за соучастие в правонарушении, в том числе за поддержку призывов к экстремистской и террористической деятельности. "Если есть те, кто это поддерживает намеренно, выставляет на страницах и не удаляет, то фактически речь идет о соучастии в правонарушении. Здесь можно уже ставить вопрос об ответственности не компании в целом… а конкретных людей, которые способствуют продвижению незаконного контента, за который предусмотрено уголовное наказание. Тогда их можно рассматривать как соучастников, у нас на это законы есть", - заявил глава комитета.

В сентябре Пискарев сообщал о начале подготовки в Госдуме пакета поправок об ужесточении ответственности IT-гигантов за нарушение российского законодательства.