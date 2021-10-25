Депутаты потребовали от Google восстановить немецкие каналы RT на YouTube

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы потребовали от Google восстановить аккаунты немецкоязычных проектов телеканала RT на YouTube, с таким заявлением выступил глава комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев на встрече с руководством компании в понедельник, сообщила пресс-служба комитета.

"Мы ждем восстановления аккаунтов немецкоязычных проектов телеканала RT. В одночасье 700-тысячная немецкоязычная аудитория была лишена выбранного ею источника информации. Иначе как наступлением на свободу слова подобные шаги нельзя квалифицировать", - обратился Пискарев к руководству Google.

Как ранее сообщала главный редактор RT Маргарита Симоньян, видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT (RT DE и DFP) без возможности восстановления. Роскомнадзор направил письмо в Google с требованием снять все ограничения с этих каналов и пояснить причины их введения. При отказе в разблокировке Google грозит штраф до 1 млн рублей, при повторном отказе сумма может достичь 3 млн рублей. МИД РФ заявлял, что обратится к российским ведомствам с предложением принять симметричные меры против YouTube и германских СМИ в России после блокировки немецкоязычных проектов RT.