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Калининградская область направит почти 1 млрд рублей на догазификацию региона в 2022 году

Уровень газификации в регионе составляет 84,3%

ТАСС, 25 октября. Калининградская область выделит из бюджета почти 1 млрд рублей на догазификацию региона в следующем году. Об этом сообщил в понедельник губернатор Антон Алиханов, отметив, что общий уровень газификации области на данный момент превышает 80%.

"В следующем году мы за счет регионального бюджета потратим почти 1 млрд рублей на разработку проектной документации и проведение работ уже по догазификации региона. Газификация у нас выше 80%, поэтому можно сказать, что Калининградская область в плане энергетики - один из самых передовых регионов на Северо-Западе", - сказал Алиханов по итогам совещания о подготовке СЗФО к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг.

Губернатор отметил, что в ближайшее время энергетика Калининградской области не потребует больших инвестиций, так как "запас прочности создан очень высокий".

По информации региональных властей, на 1 января 2020 года уровень газификации Калининградской области составил 84,3%, в том числе городов - 97,5%, сельской местности - 32,4%.

Теги
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская область
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