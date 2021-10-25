В нескольких регионах ПФО похолодание с дождями к концу недели сменится теплой погодой

ТАСС, 25 октября. Кратковременные дожди и мокрый снег ожидаются в ряде регионов Приволжского федерального округа в течение недели, к ее концу установится теплая и солнечная погода. Об этом сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Практически всю неделю не исключены небольшие дожди, преимущественно на Верхней и Средней Волге. В конце недели погода наладится, будет очень тепло и солнечно, за исключением регионов Верхней Волги - Кировской области, Пермского края", - рассказал Синенков.

В Кирове до четверга температура составит в пределах плюс 3-5 градусов. В пятницу синоптики прогнозируют резкое похолодание и осадки в виде дождя с мокрым снегом. В воскресенье температура повысится до плюс 5-7 градусов. Небольшой снег в пятницу ожидается и в Нижнем Новгороде. До середины недели столбик термометра будет удерживаться в пределах плюс 5-7 градусов, ожидаются дожди. При этом в воскресенье значительно потеплеет - до плюс 8-10 градусов.

В Казани прогнозируют преимущественно облачную погоду с температурой около плюс 5 градусов в дневные часы. В середине недели ожидаются дождь, резкое понижение температуры до 0 градусов и ночные заморозки, небольшой снег. К концу недели воздух прогреется до плюс 7-8 градусов.

В Самаре и Пензе в течение недели ожидается плюс 6-9 градусов тепла. В пятницу синоптики обещают небольшой дождь и резкое похолодание до плюс 5 градусов в субботу. Однако уже в воскресенье в Самаре столбик термометра покажет плюс 10 градусов, а в Пензе - до плюс 12 градусов.

В Башкирии в течение недели также ожидается неустойчивая погода, возможен дождь и мокрый снег. На дорогах ночью и утром гололедица, температура воздуха ночью будет опускаться до 7 градусов мороза. В дневные часы потеплеет до 6 градусов, ожидается туман, сообщило Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник.

Последние теплые дни и первый снег

В Саратовской области, где на этой неделе обещают первый снег, пока довольно тепло - днем до плюс 8 градусов, ночью - около плюс 1-6 градусов. Жители пользуются последним теплыми деньками, гуляют в парках и скверах. В Татарстане в выходные дни также наблюдалась теплая солнечная погода. Многие гуляли у набережных и в парках. В местном Гидрометцентре сообщили, что в Казани ожидается в ближайшие дни похолодание до минусовых температур ночью, а также выпадение снега.

В Ульяновской области в конце прошлой недели выпал первый снег. В понедельник в регион пришло серьезное похолодание - даже днем температура достигает всего около 3 градусов тепла, в ночь на вторник прогнозируются заморозки до минус 3 градусов. Жители надели сапоги, теплые куртки и шапки, многих прохожих уже можно встретить в зимних пуховиках.

В Пермском крае неделя началась со снегопада. Жители уже слепили первых снеговиков и делятся их фотографиями в соцсетях.

Об ухудшении погоды предупредили в ГУ МЧС по Самарской области - в регионе в понедельник объявлен желтый уровень опасности из-за сильного северо-западного ветра с порывами 15-18 м/с. В Татарстане местный гидрометцентр также предупредил жителей, что утром и днем 25 октября ожидается сильный ветер с порывами до 15-17 м/с, а также ухудшение видимости из-за осадков.