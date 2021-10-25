Программа "Профессионалитет" охватит около 70 колледжей в России в 2022 году

ПЕРВОУРАЛЬСК /Свердловская область/, 25 октября. / ТАСС/. Около 70 колледжей России будут участвовать в реализации новой модели отраслевой подготовки квалифицированных специалистов - программе "Профессионалитет" - с 1 сентября 2022 года. Об этом сообщил в понедельник глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе визита в Первоуральск.

"Со следующего учебного года мы начинаем набор. На первом этапе уже отобрано восемь отраслей, порядка 70 колледжей, в которые поступят на эту программу 150 тыс. студентов. Мы планируем, что трудоустройство по этим программам будет не ниже 85%", - сказал Кравцов.

Запуск программы "Профессионалитет" планируется с 1 сентября 2022 года. На реализацию проекта из федерального бюджета до 2024 года предполагается выделить около 30 млрд рублей. В 2022 году ожидается участие в проекте предприятий, относящихся к восьми отраслям экономики: атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, легкая промышленность, химическая и фармацевтическая отрасли. Первые 150 тыс. студентов приступят к обучению по новой программе с 1 сентября 2022 года.

К 2024 году в стране предполагается создать 210 кластеров, которые объединят колледжи и предприятия по отраслевому принципу. В Минпросвещения отмечали, что эти структуры будут курировать и координировать всю систему среднего профессионального образования по закрепленной за ними отрасли в субъекте.