Региональные бизнес-омбудсмены предложили уточнить в законодательстве свой статус в судах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Уполномоченные по защите прав предпринимателей из 20 регионов РФ по итогам XIII Всероссийского форума "Юридическая неделя на Урале" направят в аппарат федерального бизнес-омбудсмена резолюцию с предложением уточнить в федеральном законодательстве свой процессуальных статус в судебных делах. Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в понедельник.

"Юридическая неделя на Урале" проходила в Екатеринбурге с 18 по 23 октября, в ней приняли участие более 1,5 тыс. человек, в том числе 32 бизнес-омбудсмена и сотрудники их аппаратов из 20 регионов России.

"Первый блок поправок будет касаться вопросов, уточняющих компетенцию и полномочия бизнес-омбудсменов, особенно в части судебной защиты. Эти поправки мы предлагаем как в базовый закон 78-ФЗ ["Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ"], так и в процессуальные кодексы. <…> Нам достаточно сложно иногда бывает до конца реализовывать свою государственную правозащитную функцию на восстановление нарушенных прав и законных интересов без более четкого процессуального статуса на возможность ведения судебной защиты в суде", - сказала Артюх.

По ее словам, еще один блок предложений касается закона "О государственном контроле и муниципальном контроле в Российской Федерации", принятом в 2020 году. "<Это> вопросы, касающиеся более детального регулирования мер профилактики, которые в отношении бизнеса могут осуществляться, нам кажется, несколько иначе решать вопрос с форматом досудебного обжалования результатов проверок", - уточнила Артюх. Она добавила, что подготовленную по результатам форума резолюцию также доведут до депутатов Государственной думы от Свердловской области.

Организаторами XIII Всероссийского форума "Юридическая неделя на Урале" выступают Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области, Уральский государственный юридический университет.