"Бизнес-форум 1C:ERP" в 2021 году пройдет в дистанционном формате

"Бизнес-форум 1C:ERP" проводится уже в восьмой раз и традиционно привлекает внимание представителей крупного и среднего бизнеса. В 2020-м форум впервые провели онлайн - тогда в нем приняли участие 5850 пользователей из 3250 организаций из России и двенадцати стран Европы и Азии

Обмен опытом и новые возможности

Ключевая тема каждого "Бизнес-форума 1C:ERP" - обмен опытом. В этом году планируется обсуждение внедрения таких решений "1C" для корпоративного сектора, как "1С:ERP", "1С:Корпорация", "1С:Управление холдингом", "1С:ERP. Управление холдингом", "1С:Документооборот КОРП" и "1С:Зарплата и управление персоналом КОРП". Кроме того, будут представлены новые возможности этих решений и платформы "1С:Предприятие", включая BI-систему "1С:Аналитика" и новый продукт "1С:Шина" класса ESB (сервисная шина предприятия). Также на форуме будут показаны другие сервисы "1С", мобильные, отраслевые и специализированные решения 1С-Совместно.

К участию в форуме приглашаются:

представители топ-менеджмента коммерческих компаний крупного и среднего масштаба: собственники и акционеры, генеральные, исполнительные, финансовые и технические директора, HR-, IT-, директора по цифровизации, главные бухгалтеры и руководители производств;

представители руководящего состава и их заместители, отвечающие за информатизацию крупных и средних бюджетных учреждений, федеральных, региональных и муниципальных органов власти;

представители партнеров фирмы "1С" (совместно со своими клиентами).

​​​Пленарное заседание и тематические секции

В программе "Бизнес-форума 1С:ERP" в 2021 году запланировано пленарное заседание и параллельные тематические секции - для основных категорий пользователей "1С:ERP" и по отдельным решениям, технологиям и сервисам фирмы. Во время пленарного заседания обсуждение будет посвящено развитию технологий "1C" для крупного бизнеса, в том числе "1С:ERP", "1С:Управление холдингом", "1С:ERP. Управление холдингом", "1С:Документооборот КОРП" и "1С:Зарплата и управление персоналом КОРП".

Среди ключевых докладчиков от фирмы "1С" - директор Борис Нуралиев, руководители и ведущие специалисты подразделений разработки платформы "1С:Предприятие", разработки и продвижения "1С:ERP", других прикладных решений. С докладами также планируют выступить представители корпоративных пользователей технологий и сервисов, в том числе победители международного конкурса "1С:Проект года".