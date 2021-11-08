"Бизнес-форум 1C:ERP" в 2021 году пройдет в дистанционном формате

"Бизнес-форум 1C:ERP" проводится уже в восьмой раз и традиционно привлекает внимание представителей крупного и среднего бизнеса. В 2020-м форум впервые провели онлайн - тогда в нем приняли участие 5850 пользователей из 3250 организаций из России и двенадцати стран Европы и Азии
Обмен опытом и новые возможности
Ключевая тема каждого "Бизнес-форума 1C:ERP" - обмен опытом. В этом году планируется обсуждение внедрения таких решений "1C" для корпоративного сектора, как "1С:ERP", "1С:Корпорация", "1С:Управление холдингом", "1С:ERP. Управление холдингом", "1С:Документооборот КОРП" и "1С:Зарплата и управление персоналом КОРП". Кроме того, будут представлены новые возможности этих решений и платформы "1С:Предприятие", включая BI-систему "1С:Аналитика" и новый продукт "1С:Шина" класса ESB (сервисная шина предприятия). Также на форуме будут показаны другие сервисы "1С", мобильные, отраслевые и специализированные решения 1С-Совместно.
К участию в форуме приглашаются:
- представители топ-менеджмента коммерческих компаний крупного и среднего масштаба: собственники и акционеры, генеральные, исполнительные, финансовые и технические директора, HR-, IT-, директора по цифровизации, главные бухгалтеры и руководители производств;
- представители руководящего состава и их заместители, отвечающие за информатизацию крупных и средних бюджетных учреждений, федеральных, региональных и муниципальных органов власти;
- представители партнеров фирмы "1С" (совместно со своими клиентами).
Пленарное заседание и тематические секции
В программе "Бизнес-форума 1С:ERP" в 2021 году запланировано пленарное заседание и параллельные тематические секции - для основных категорий пользователей "1С:ERP" и по отдельным решениям, технологиям и сервисам фирмы. Во время пленарного заседания обсуждение будет посвящено развитию технологий "1C" для крупного бизнеса, в том числе "1С:ERP", "1С:Управление холдингом", "1С:ERP. Управление холдингом", "1С:Документооборот КОРП" и "1С:Зарплата и управление персоналом КОРП".
Среди ключевых докладчиков от фирмы "1С" - директор Борис Нуралиев, руководители и ведущие специалисты подразделений разработки платформы "1С:Предприятие", разработки и продвижения "1С:ERP", других прикладных решений. С докладами также планируют выступить представители корпоративных пользователей технологий и сервисов, в том числе победители международного конкурса "1С:Проект года".
Кроме того, на форуме будут представлены новые редакции "1С:ERP" и "1С:Управление холдингом", платформа "1С:Предприятие 8", сервисы для пользователей "1С", 1С-Совместные решения в различных областях (EAM, PDM, PLM, PMO, ITIL, CRM, WMS, TMS, BSC, GIS, EHS), а также услуги и сервисы от партнеров форума, в том числе от "1С:Центр ERP" и "1С:КОРП".
После пленарного заседания на форуме будут работать параллельные тематические секции, среди них:
- для IT-директоров и директоров по цифровизации;
- для финансовых директоров и главных бухгалтеров;
- для технических директоров и руководителей производств;
- для коммерческих директоров и директоров по маркетингу;
- для директоров по закупкам и логистике;
- для руководителей по персоналу;
- автоматизация холдингов;
- автоматизация документооборота;
- автоматизация госсектора;
- сервисы "1С" для повышения эффективности бизнес-процессов;
- мобильные технологии;
- технологии обработки и анализа данных;
- решения для промышленности и энергетики;
- решения для торговли, транспорта и логистики;
- решения для строительства и ЖКХ;
- решения для АПК;
- управление активами;
- управление проектами;
- производственная безопасность и экология.
Опыт прошлогоднего форума показал, что онлайн-формат позволяет большему количеству компаний, слушателей и клиентов принять участие в обсуждении. Все они смогут задать интересующие вопросы в чатах напрямую методистам и разработчикам "1С", а также ознакомиться с опытом реализации проектов внедрения "1С:ERP" и других решений и сервисов.
Кроме того, производственные компании получат комплексное представление о повышении эффективности бизнеса и цифровизации - от уровня цеха до уровня управления корпорацией в единой системе с помощью современной платформы "1С:Предприятие 8".
Онлайн-вернисаж
Также в рамках форума планируется проведение уже традиционного онлайн-вернисажа - выставки программных продуктов для прямого общения с разработчиками и методистами. Специалисты в онлайн-режиме ответят на вопросы пользователей и потенциальных клиентов, продемонстрируют возможности решений и сервисов.
Регистрация
При условии предварительной регистрации и подтверждения от фирмы "1C" участие в форуме бесплатное для всех категорий слушателей.
Подробная информация о "Бизнес-форуме 1C:ERP" и предварительная программа доступны на сайте фирмы "1C". Регистрация участников проходит с помощью электронной формы.
Возрастная категория – 16+