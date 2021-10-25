На Кубани грибник нашел в лесу 174 боеприпаса времен войны

КРАСНОДАР, 25 октября. /ТАСС/. Житель Краснодара, собирая грибы в лесу в Крымском районе возле хутора Мова, обнаружил 174 боеприпаса времен Великой Отечественной войны, они уничтожены взрывотехниками Росгвардии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю в понедельник.

"В региональное управление Росгвардии поступило сообщение, что вблизи хутора Мова Крымского района житель Краснодара при сборе грибов в лесу нашел похожие на боеприпасы предметы. Прибывшие на место взрывотехники ОМОН Росгвардии обследовали 174 найденных боеприпаса и установили, что перед ними 153 артиллерийских снаряда калибра 45 мм, 16 разнокалиберных минометных мин и 5 гранат различной модификации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что также в Крымске во дворе частного дома нашли 45-мм артиллерийский снаряд, возле села Шабановское Северского района - 120-мм минометную мину, а рядом с селом Садовое Туапсинского района в лесу - шесть минометных мин калибра 82 мм.

По данным пресс-службы, все боеприпасы относятся к периоду Великой Отечественной войны, они уничтожены взрывотехниками краснодарского ОМОН Росгвардии.