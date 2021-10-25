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Комиссия РПЦ по биоэтике запустила собственный сайт

На сайте комиссии будут публиковаться отчеты о ее деятельности, материалы конференций и круглых столов, организованных по вопросам современной биоэтики

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Комиссия Русской православной церкви (РПЦ) по биоэтике запустила сайт с разделами об этических вопросах развития искусственного интеллекта, биомедицины, вакцинации, сообщает официальный сайт Московского патриархата в понедельник.

"На сайте размещены материалы о деятельности комиссии, биографии и публикации ее членов и документы Русской православной церкви по биоэтической проблематике. Среди представленных тем - вспомогательные репродуктивные технологии, биомедицина, исследования генома, искусственный интеллект, нейроэтика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сайте Синодальной комиссии также будут публиковаться отчеты о ее деятельности, материалы конференций и круглых столов, организованных по вопросам современной биоэтики. Страницы комиссии появились и в социальных сетях.

Комиссия была учреждена Священным синодом Русской православной церкви 13 апреля 2021 года для изучения моральных проблем, связанных с прогрессом в биомедицинской науке и практике, с точки зрения православного вероучения, при участии специалистов разных направлений и взглядов. Первое заседание комиссии состоялось в конце сентября.

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