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Пандемия COVID-19
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В Москве не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Нынешний комплекс мер должен замедлить рост заболеваемости, считают в столичном оперштабе
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Власти Москвы не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября, нынешний комплекс мер должен замедлить рост заболеваемости. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

"В связи с распространяющимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября оперштаб Москвы сообщает: продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется", - говорится в заявлении.

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