В Роспотребнадзоре назвали ограничения в нерабочую неделю в Петербурге оправданной мерой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Введение ограничительных мер с 30 октября по 7 ноября в Санкт-Петербурге является эффективной мерой по снижению заболеваемости от коронавирусной инфекции. Такое мнение высказала в понедельник начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

"В прошлом году, как только была приостановлена деятельность дошкольных образовательных учреждений, значительное количество работающих взрослых перешло на дистанционные формы работы, мы сразу увидели резкое снижение заболеваемости не только коронавирусной инфекции, но и других инфекций. Ограничения приводят к разрыву эпидемиологических цепочек, к разрыву механизма передачи инфекции, интенсивность эпидемиологического процесса снижается и он замедляется", - рассказала она на видеоконференции по вопросам функционирования организаций города в условиях распространения ковида.

По ее словам, введение нерабочей недели в Петербурге должно позволить увеличить уровень вакцинации от COVID-19 среди населения. Люди могут использовать это время не только для отдыха, но и для возможности сделать прививку.

Чхинджерия также объяснила, что 80% уровень вакцинации среди сотрудников организаций - это только люди, которые сделали прививку, сюда не входят медотводы и ранее переболевшие. Если организации не достигнут этого уровня, тогда вопрос будет рассматриваться индивидуально, а также будут учитываться все причины.

Согласно справке, распространенной пресс-службой администрации города о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, всего с начала массовой вакцинации в городе сделали прививку первым компонентом более 1,6 млн человек, более 1,8 млн завершили цикл вакцинации. В городе работают 174 пункта вакцинации на базе медицинских организаций, запас вакцины составляет 844 003 дозы.

Обстановка в городе

В соответствии с постановлением, которое подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, с 30 октября по 7 ноября в городе будут закрыты кафе, рестораны и непродовольственные магазины, организации сферы услуг и МФЦ, а также учреждения культуры - за исключением театров и музеев. На это время запрещено проведение спортивных и физкультурных мероприятий. Размещение в гостиницах и пансионатах с 30 октября по 7 ноября будет возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или недавно перенесенном COVID-19 или при предъявлении отрицательного ПЦР-теста.

По последним данным, в Петербурге выявили 689 093 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 625 563 человека, умерли 23 430. За последние сутки в городе выявили 2 693 случая заражения.