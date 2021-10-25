В Калининградской области приостановили плановую стоматологическую помощь

КАЛИНИНГРАД, 25 октября. /ТАСС/. Плановая стоматологическая помощь в Калининградской области с понедельника приостановлена из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил на брифинге журналистам министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

"Сегодня приостанавливается плановая стоматологическая помощь для того, чтобы, собственно, обеспечить дополнительные ресурсы для медработников", - сказал он.

Как пояснили ТАСС в правительстве области, специалисты-медики стоматологических клиник будут задействованы в лечебном процессе заболевших коронавирусной инфекцией.

По информации Кравченко, в последнее время увеличивается число людей, поступающих в медучрежденях и нуждающихся в кислородной поддержке и ИВЛ.

"Сегодня на утро таковых было 1 046 человек", - уточнил он, отметив, что "это, конечно, огромная нагрузка на систему здравоохранения" области.

Сегодня, по словам главы регионального Минздрава, госпитализируется ежедневно на несколько десятков человек больше, чем выписывается.

"Это, соответственно, для нас сигнал, что есть проблемы, и эти проблемы без дополнительных противоэпидемических мероприятий решить невозможно", - сказал Кравченко.

По оперативным данным на 25 октября, за последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 62 275 случаев. Количество летальных случаев, по данным Министерства здравоохранения Калининградской области, составляет 848. За сутки проведено 3 781 исследование на коронавирус, всего обследовано 1 019 632 человека. Под медицинским наблюдением в условиях изоляции находятся 34 409 человек, контактировавших с заболевшими гражданами.