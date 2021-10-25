Более 20 многодетных женщин Иркутской области получат знаки "Материнская слава"

ИРКУТСК, 25 октября. /ТАСС/. Более 20 женщин Иркутской области, родившие или достойно воспитывающие пятерых и более детей, получат знаки "Материнская слава". Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

"В Иркутской области 22 многодетные матери получат почетные знаки "Материнская слава". Иркутская область - один из немногих регионов Российской Федерации, учредивший подобный почетный знак. За заслуги в воспитании детей многодетные матери достойны общественного признания и уважения", - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, слова которого приводит пресс-служба.

В 2021 году награду получат жительницы Осинского, Усольского, Эхирит-Булагатского, Слюдянского, Куйтунского, Иркутского, Тулунского, Зиминского, Черемховского и Качугского районов, Ангарского городского округа, Свирска, Саянска и Братска. Помимо почетного знака, предусмотрена единовременная выплата в 150 тыс. рублей. Начиная с 2008 года, в Иркутской области почетным знаком "Материнская слава" награждены 170 многодетных матерей.