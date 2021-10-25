В Республике Алтай приостановили диспансеризацию и сократили время работы общепита

ТАСС, 25 октября. Власти Республики Алтай приняли решение приостановить в ряде муниципалитетов профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, а также сократили время работы по ночам предприятий общепита. Об этом сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь главы и правительства Республики Алтай Михаил Максимов по итогам заседания регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса.

"В регионе из-за роста заболеваемости приостановлены профилактические медицинские осмотры и диспансеризация отдельных групп взрослого населения, включая углубленную диспансеризацию граждан, перенесших COVID-19. Данные ограничения распространяются на территорию Чойского, Майминского, Усть-Канского, Усть-Коксинского, Онгудайского районов и Горно-Алтайска", - сказал Максимов.

Он отметил со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина, что в Горно-Алтайске и Майминском районе за неделю зафиксировано 58,5% от всех случаев заражения в регионе за неделю. В Чемальском, Турочакском и Чойском районах тоже выявлен заметный рост заболеваемости. По словам Хорохордина, в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября будут запрещены любые массовые и развлекательные мероприятия. "Этот период для достижения нужного результата должен быть периодом разобщения и сведения контактов к минимуму", - цитирует пресс-служба главу региона.

Штаб также принял решение сократить время работы по ночам предприятий общепита - теперь запрет, который действовал с 24:00 до 8:00, вступает в силу в 23:00. Глава региона на заседании отметил, что необходимости введения QR-кодов при посещении общественных мест пока нет, но поручил министерству цифрового развития и министерству экономического развития региона начать подготовку к внедрению этой системы на случай осложнения эпидемиологической обстановки.

В правительстве уточнили, что штаб может ввести применение QR-кодов на объектах общественного питания, а также в культурно-досуговых и спортивных учреждениях (кино, театры, музеи, спортзалы, фитнес-центры). Пока же власти рекомендовали гостиницам принимать гостей только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-тестирования на коронавирус, сделанный за трое суток до заселения.

По данным оперштаба, с начала пандемии в республике заболели 22 627 человек, выздоровели 20 850 пациентов, умерли 436 человек с COVID-19. Всего в регионе вакцинировались 72 813 человек, плановый показатель по вакцинации составляет 83 862 человека.