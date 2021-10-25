Сын Вячеслава Зайцева опроверг информацию об экстренной госпитализации модельера

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российский модельер Вячеслав Зайцев находится в одной из клиник в Москве для прохождения планового обследования, сообщил в понедельник ТАСС его сын Егор Зайцев.

Ранее в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации модельера.

"Он лежит на обследовании, [оно] плановое, не экстренное", - рассказал собеседник агентства. Он также добавил, что показ Зайцева, который был запланирован в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве и позже отменен, планируют провести в ноябре.

"У нас вся коллекция готова, я посчитал, что это некорректно, без маэстро делать показ. Поэтому мы перенесли его на ноябрь, мы сообщим. Еще локдаун ударил", - пояснил сын модельера.

Зайцев - российский модельер, академик Российской академии художеств, народный художник России (2006), основатель Московского дома моды Вячеслава Зайцева (1982), лауреат Государственной премии РФ (1996). Модельеру 83 года.