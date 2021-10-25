{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сын Вячеслава Зайцева опроверг информацию об экстренной госпитализации модельера

Кутюрье находится в одной из московских клиник для прохождения планового обследования

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российский модельер Вячеслав Зайцев находится в одной из клиник в Москве для прохождения планового обследования, сообщил в понедельник ТАСС его сын Егор Зайцев.

Ранее в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации модельера.

"Он лежит на обследовании, [оно] плановое, не экстренное", - рассказал собеседник агентства. Он также добавил, что показ Зайцева, который был запланирован в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве и позже отменен, планируют провести в ноябре.

"У нас вся коллекция готова, я посчитал, что это некорректно, без маэстро делать показ. Поэтому мы перенесли его на ноябрь, мы сообщим. Еще локдаун ударил", - пояснил сын модельера.

Зайцев - российский модельер, академик Российской академии художеств, народный художник России (2006), основатель Московского дома моды Вячеслава Зайцева (1982), лауреат Государственной премии РФ (1996). Модельеру 83 года.

Теги
РоссияЗайцев, Вячеслав Михайлович
Более 400 заключенных заявили о насилии по отношению к ним в саратовской колонии
По словам их адвоката Снежаны Мунтян, речь идет о пытках, избиениях и о вымогании денег непосредственно в колонии
Читать полностью