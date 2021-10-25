Коллегия судей Москвы ищет 12 судей в Мосгорсуд и председателя Таганского районного суда

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Квалификационная коллегия судей Москвы объявила конкурс на вакансии 12 судей Мосгорсуда, а также на вакансию председателя Таганского районного суда Москвы. Об этом сообщается на сайте коллегии.

"Объявлен конкурс на замещение 12 вакантных должностей судей Московского городского суда, вакантной должности председателя Таганского районного суда г. Москвы", - сказано в сообщении. Там также отмечается, что открылись вакансии судей в Басманном, Тимирязевском, Кунцевском, Симоновском судах и некоторых других. Всего в районные суды Москвы ищут 13 судей.

Кандидаты на эти должности должны подать документы до 9 ноября.

В октябре 2020 года в отставку спустя 20 лет работы ушла председатель Мосгорсуда Ольга Егорова. Согласно указу президента РФ, председателем суда на шестилетний срок стал бывший председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын.