Эксперт: вероятность летального исхода при дельта-штамме коронавируса возросла на 132%

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Вероятность летального исхода у пациента с дельта-штаммом коронавируса увеличилась на 132%. Об этом заявил в понедельник главный внештатный инфекционист Минздрава РФ, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Владимир Чуланов.

"Если мы говорим о дельта-штамме, то у него есть особенные свойства. Кроме того, что он быстрее распространяется, чем ранее циркулировавшие штаммы, для него характерна более высокая патогенность. То есть он вызывает более тяжелые формы заболевания, и [вероятность случаев] с госпитализацией, например, возрастает на 108%, как показало одно из исследований. И риск летального исхода возрастает на 132%", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Чуланов подчеркнул, что при увеличении доли вакцинированных от коронавируса граждан снижается генетическое разнообразие циркулирующих штаммов, что также означает уменьшение риска появления вариантов вируса с более неблагоприятными свойствами.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 97% заражений коронавирусом в России в сентябре приходятся на дельта-штамм.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 243,7 млн человек, более 4,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 279 573 случая заражения, выздоровели 7 186 611 человек, умерли 231 669. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.