Смертельный выстрел: что известно об инциденте на съемках "Ржавчины" с Алеком Болдуином

Поклонники и коллеги участников съемок выразили им свою поддержку. "Кто-то ранен или убит на моей площадке — это мой худший кошмар. Передаю любовь семье Галины Хатчинс, Дженсену Эклзу (актер недавно присоединился к съемкам "Ржавчины" — прим. ТАСС), актерам и съемочной группе "Ржавчины". Мне очень жаль. В знак памяти о ней дам простое и легкое обещание: больше никаких ружей с холостыми патронами на моей съемочной площадке", — высказал соболезнования режиссер и шоураннер Эрик Крипке.

Его поддержал и режиссер Джеймс Ганн: "Я больше всего боюсь, что кто-то получит смертельную травму во время съемок. Я молюсь, чтобы этого никогда не было. Мое сердце принадлежит всем, кто пострадал от сегодняшней трагедии на съемках фильма "Ржавчина", особенно Галине Хатчинс и ее семье".

"Абсолютно ужасающие и разрушительные новости о кинематографисте Галине Хатчинс. Мое сердце сейчас с ее семьей", — обратился к семье Хатчинс актер Элайджа Вуд.

Трагедия задела и многих любителей кинематографа: в соцсетях люди со всего мира высказывают поддержку семье оператора и режиссеру, переживая за судьбу подобных сцен в будущем, а также рассуждая о причинах случившегося. На данный момент более 2,2 тыс. человек откликнулись на призыв помочь родным и близким Хатчинс. Сумма добровольных пожертвований превысила $175 тыс.