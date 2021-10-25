Смертельный выстрел: что известно об инциденте на съемках "Ржавчины" с Алеком Болдуином

Что произошло
22 октября на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust) два человека получили ранения различной степени тяжести из-за неправильно сработавшего оружия. Во время репетиции одной из сцен актер Алек Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами.
Съемки проходили в штате Нью-Мексико, на ранчо Бонанза-Крик, к югу от округа Санта-Фе. На данный момент съемки фильма приостановлены.
Кто пострадал
Среди пострадавших 42-летняя кинооператор Галина Хатчинс и 48-летний режиссер картины Джоэл Соус. Санитарная авиация доставила Хатчинс в больницу, но врачи не смогли спасти ее. Джоэл Соус был через несколько часов выписан из больницы.
Что известно о пострадавших
Галина Хатчинс родилась на Украине, окончила Киевский национальный университет по специальности "международная журналистика", работала журналисткой в Европе, снимала документальное кино в Великобритании. Позже Хатчинс окончила Американский институт кино, на ее счету работа более чем над 30 полнометражными фильмами и сериалами. У Хатчинс остался восьмилетний сын Андрос.
В 2019 году эксперты называли ее восходящей звездой американского кинематографа. 23 октября после инцидента Американский институт киноискусства (American Film Institute, AFI) учредил памятную стипендию имени оператора Галины Хатчинс.
Джоэл Соус — американский режиссер и сценарист, дебютировал в кино с приключенческим фильмом "Золото Ханны" (2010) с Люком Перри в главной роли. Один из самых популярных его фильмов — "Полицейский седан", премьера которого состоялась на фестивале "Трайбека" в 2019 году, получив хорошие отзывы критиков и зрителей. Сюжет ленты был сосредоточен на жизни полицейских, которые патрулируют город в ночную смену.
Реакция полиции
На данный момент обвинений никому не предъявлено, управление шерифа Санта-Фе (штат Нью-Мексико) намерено найти записи с камер, использовавшихся на съемках вестерна. Однако, по данным ТАСС, в момент выстрела актеры репетировали одну из сцен, поэтому съемка не велась, тем не менее в офисе шерифа установили, что на месте происшествия находилось несколько единиц съемочной техники и в памяти камер могли остаться записи, полезные для следствия.
Помимо этого следователи запросили суд изъять все оружие, одежду, электронные устройства, а также сделать трехмерное сканирование сцены, где произошел инцидент. Болдуин заявил, что сотрудничает с полицейскими в выяснении обстоятельств трагедии. В четверг он уже был допрошен сотрудниками управления шерифа округа Санта-Фе и затем отпущен.
Кто виноват
Факты свидетельствуют, что, скорее всего, это трагическое стечение обстоятельств, но правду сможет установить только следствие. Помощник режиссера картины, передавая Болдуину пистолет, заявил о том, что оружие заряжено холостыми патронами, отмечается в судебных документах. Таким образом, указывают следователи, ни помощник режиссера, ни сам Болдуин не знали о том, что в обойме находятся боевые патроны.
Роковой сюжет
Фильм "Ржавчина" — о случайном убийстве. Действие происходит в 1880-х годах. Это история о 13-летнем мальчике, чьи родители погибли, и он вместе со своим старшим братом и дедом пускается в бега. Все из-за того, что главный герой случайно убивает местного фермера и вынужден спасаться от охотников за головами: того уже ищет шериф, ведь его приговорили к повешению.
Реакция соцсетей
Поклонники и коллеги участников съемок выразили им свою поддержку. "Кто-то ранен или убит на моей площадке — это мой худший кошмар. Передаю любовь семье Галины Хатчинс, Дженсену Эклзу (актер недавно присоединился к съемкам "Ржавчины" — прим. ТАСС), актерам и съемочной группе "Ржавчины". Мне очень жаль. В знак памяти о ней дам простое и легкое обещание: больше никаких ружей с холостыми патронами на моей съемочной площадке", — высказал соболезнования режиссер и шоураннер Эрик Крипке.
Его поддержал и режиссер Джеймс Ганн: "Я больше всего боюсь, что кто-то получит смертельную травму во время съемок. Я молюсь, чтобы этого никогда не было. Мое сердце принадлежит всем, кто пострадал от сегодняшней трагедии на съемках фильма "Ржавчина", особенно Галине Хатчинс и ее семье".
"Абсолютно ужасающие и разрушительные новости о кинематографисте Галине Хатчинс. Мое сердце сейчас с ее семьей", — обратился к семье Хатчинс актер Элайджа Вуд.
Трагедия задела и многих любителей кинематографа: в соцсетях люди со всего мира высказывают поддержку семье оператора и режиссеру, переживая за судьбу подобных сцен в будущем, а также рассуждая о причинах случившегося. На данный момент более 2,2 тыс. человек откликнулись на призыв помочь родным и близким Хатчинс. Сумма добровольных пожертвований превысила $175 тыс.