В МККК заявили, что Судан испытывает продовольственные проблемы

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Судан как одна из стран, пострадавших в результате вооруженных конфликтов, сталкивается с продовольственными проблемами. За прошлый год цены на продукты в стране выросли более чем в два раза, говорится в заявлении директора Управления Международного Комитета Красного Креста (МККК) по оперативной деятельности Доминика Штилхарта.

"Во многих странах мира складывается ситуация, когда родителям нечем накормить детей, и это печальная реальность, с которой мы сталкиваемся во многих местах, где мы работаем. Как показывают наши собственные данные, за прошлый год в Сирии и Судане цены на продовольствие выросли более чем в два раза, в Эфиопии и Йемене - примерно на 50 процентов, при этом нужно понимать, что все эти страны пострадали от вооруженных конфликтов и насилия", - указывается в заявлении, поступившем в распоряжение ТАСС.

Штилхарт подчеркнул, что проблемы с продовольственной безопасностью в таких странах сильнее всего ударяют по детям в возрасте до пяти лет, а также беременным и кормящим женщинам. Нехватка продуктов вкупе с отсутствием нормальной медицинской помощи чревата недоеданием, которое нередко приводит к смерти. "Смерть от истощения не является неизбежным исходом, если меры приняты вовремя", - пояснил директор управления МККК.

Так, он отметил, что в начале октября посетил Сомали, где в 1992 году случился сильнейший голод, а в настоящее время люди во многих районах этой страны "как и прежде страдают от хронического недоедания". "Многие жители разных регионов Эфиопии сообщают, что могут позволить себе есть не чаще раза в день и при этом потребляют пищу низкого качества", - продолжил представитель организации. По его словам, в Йемене более 16 миллионов человек не могут найти или позволить себе покупать продукты питания в достаточном количестве.

"Мы наблюдаем, как семьи в северной части Буркина-Фасо, покидают регион - но не из-за конфликта, а в поисках пропитания. И мы опасаемся, что определенные районы на севере страны сталкиваются с серьезной нехваткой продовольствия. В Южном Судане в этом году в результате катастрофических наводнений многим семьям грозит страшный голод", - указал Штилхарт. В этих условиях соблюдение норм международного гуманитарного права играет жизненно важную роль для миллионов людей.

"МККК призывает все стороны соблюдать и содействовать соблюдению международного гуманитарного права, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и предотвратить голод", - указал Штилхарт. По его словам, требуются большие международные усилия для того, чтобы обеспечить продовольствием людей в пострадавших от конфликта районах. "Для этого необходимо устранить факторы риска и причины, по которым нарушается работа системы обеспечения продовольствием", - заключил он.