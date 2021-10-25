На Украине чиновников и педагогов обяжут прививаться от коронавируса

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Украинские чиновники и сотрудники сферы образования с 8 ноября будут обязаны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19, в противном случае они могут быть отстранены от занимаемых должностей. Такая норма предусмотрена постановлением кабинета министров Украины, текст которого в понедельник опубликован на сайте правительства.

Согласно тексту документа, "руководители государственных органов, предприятий, учреждений и организаций должны обеспечить контроль за проведением обязательных профилактических прививок против СOVID-19 работниками сферы образования и государственными служащими и отстранение от должностей тех, кто уклоняется от вакцинации". Исключение предусмотрено только для лиц, которые "имеют абсолютные противопоказания к проведению таких профилактических прививок против СOVID-19 и предоставили медицинское заключение об их наличии". Эта норма, согласно тексту документа, начнет действовать с 8 ноября.

О намерении ввести обязательную вакцинацию для чиновников и педагогов сообщал 22 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В свою очередь глава Минздрава Виктор Ляшко уточнял, что вводятся обязательные прививки от коронавируса для работников учебных заведений, сотрудников министерств, органов власти и местных государственных администраций.

По его словам, в стране уже вакцинировались более 80% медицинских работников, военных, работников структуры министерства внутренних дел, Национальной гвардии, спасателей.

По данным Минздрава, на Украине, население которой составляет немногим более 41 млн человек, за время пандемии заразились 2 784 039 человек. С начала прививочной кампании в стране полностью вакцинировали 6 989 668 человек.