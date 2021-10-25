Пермский Роспотребнадзор обязал вакцинировать работников промпредприятий и студентов

ПЕРМЬ, 25 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю обязало привить от коронавируса работников промышленных предприятий и студентов из-за высокой доли заболевших в этих социальных группах. Соответствующий документ был опубликован в понедельник на сайте ведомства.

"Дополнить абзацем следующего содержания: <...> работающим на промышленных предприятиях (производствах), на предприятиях агропромышленного комплекса; обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет", - говорится в документе.

Специалисты уверяют, что среди работающего населения 25% заболевших приходится на работников промышленных предприятий. В свою очередь на долю студентов приходится 21% от числа заболевших в возрастной группе 18-25 лет.

В регионе продолжает действовать ряд коронавирусных ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора в крае обязали вакцинировать 80% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных, а также пожилых людей. Продолжает действовать запрет на работу ночных клубов, детских игровых комнат и центров. С 4 октября в регионе действует система QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий. С 25 октября в Пермском крае начинаются нерабочие дни, которые продлятся по 7 ноября.

По данным регионального Минздрава, в Пермском крае с начала пандемии выявлено 115,7 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 98,5 тыс. человек, умерли 5,6 тыс. пациентов.