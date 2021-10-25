Конференция выпускников западных университетов пройдет в ноябре на Хайнане

САНЬЯ, 25 октября. /ТАСС/. Ежегодная конференция Ассоциации выпускников европейский и американских высших учебных заведений (WRSA) и саммит инноваций и предпринимательства пройдут с 22 по 24 ноября на хайнаньском курорте Санья. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Как указывает газета, организаторы ожидают участие около тысячи экспертов, ученых, предпринимателей и студентов. Основной темой мероприятия станут инновации и высокие технологии. В рамках четырех панельных дискуссий участники обсудят такие вопросы, как электронная экономика, современная биомедицина, высокотехнологичная индустрия и привлечение высокоспециализированных кадров на Хайнань. В рамках конференции также пройдет круглый стол под названием "Углеродный пик и нейтральность".

Участники форума также обсудят те возможности, которые открываются перед бизнесом в рамках проводимой на Хайнане политики по созданию порта свободной торговли, в том числе меры по либерализации деловой среды и уникальную систему налогообложения в регионе.

Нынешняя конференция WRSA станет девятой по счету. Это мероприятие проводится ежегодно с 2012 года. Как отмечают организаторы, в рамках конференций было инициировано более 400 проектов с общим объемом инвестиций около 1,22 млрд юаней (около $190,6 млн).