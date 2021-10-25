Военные медики прибыли для работы в ковидных госпиталях Тульской области

ТАСС, 25 октября. Группа из 35 военных медиков прибыла для помощи врачам в ковидных госпиталях Тульской области. Об этом в понедельник сообщается на сайте правительства региона.

"Сегодня в Тулу прибыли еще 35 специалистов. Они усилят штат инфекционных госпиталей в Алексине, Новомосковске и Щекине", - говорится в сообщении.

Это уже вторая группа военных медиков, прибывших в регион для помощи коллегам в ковидных госпиталях. В июне 2021 года 30 военно-медицинских работников Западного военного округа впервые приехали в область по просьбе губернатора Алексея Дюмина и решению министра обороны Сергея Шойгу. На время работы все военные медики обеспечиваются проживанием и трехразовым питанием.

"Сейчас вся система здравоохранения испытывает высокие нагрузки. А опыт и знания военных медиков помогут в оказании квалифицированной медицинской помощи нашим жителям, которые находятся в инфекционных госпиталях региона", - приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения региона Михаила Малишевского.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Тульской области с начала пандемии зарегистрировано 58 695 случаев заболевания, в том числе, 215 за последние сутки. Выздоровели 50 620 человек, отмечен 3 351 смертельный случай. Первый этап вакцинации прошли 614 550 жителей, второй- 579 967. Уровень коллективного иммунитета составляет 46,5%.