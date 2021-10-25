Идрак Мирзализаде просит Мосгорсуд отменить решение МВД о запрете его нахождения в России

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Защита стендап-комика Идрака Мирзализаде обжаловала решение суда, которым МВД обязали установить разумный срок запрета его пребывания в России вместо пожизненного запрета. Об этом ТАСС сообщил в Замоскворецком суде Москвы, который вынес решение по иску.

"В суд поступила апелляционная жалоба от представителя Мирзализаде", - сказала представитель суда. Жалоба будет рассмотрена Мосгорсудом, дата слушаний пока не назначена. Адвокат Мирзализаде Сергей Бадамшин рассказал ТАСС, что в жалобе просит Мосгорсуд полностью отменить распоряжение МВД.

Замоскворецкий суд Москвы ранее частично удовлетворил иск Мирзализаде в части отмены пожизненного запрета и обязал МВД установить разумный срок запрета на пребывание комика в РФ.

В августе МВД России приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания в России комика Идрака Мирзализаде после оскорбительных высказываний о русских.