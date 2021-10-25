В Кисловодске откроют центр военно-патриотического воспитания молодежи

ПЯТИГОРСК, 25 октября. /ТАСС/. Центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" откроют в Кисловодске Ставропольского края. В настоящее время определяется место, где он будет расположен, сообщил в понедельник исполняющий обязанности главы администрации курорта Вячеслав Сергиенко.

"В Кисловодске появится центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", - написал Сергиенко в Instagram.

По его словам, необходимо определить объект, где расположится центр. "Он должен стать площадкой для образования не только кисловодских ребят, но и местом притяжения делегаций других городов и регионов", - добавил и. о. главы города.

Он отметил, что поручение об открытии подобных учебно-воспитательных кластеров в городах с населением свыше 100 тыс. человек дал президент Владимир Путин.

"Сотрудники подобных центров ставят своей задачей развивать командный дух среди подростков, чувство ответственности за себя, родных и близких. А также знакомить с передовыми технологиями оборонной промышленности и улучшать физическую подготовку", - отметил Сергиенко.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что пока нет точных сроков создания этого центра.