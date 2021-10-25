Попова предупредила о появлении более опасных штаммов коронавируса без массовой вакцинации

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Пока ничего тревожного в мутациях коронавируса нет, но не исключено, что ситуация изменится, поскольку как в мире, так и в России население прививается очень медленно, тем самым давая вирусу возможность видоизменяться и приспосабливаться. Об этом сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала.

"Пока ничего супер тревожного в мутациях нет, но очень может быть. Потому что чем медленнее мы прививаемся, тем скорее он приспосабливается. Мы даем ему [вирусу] эту возможность. Мы в мире очень медленно прививаемся, и в России [так же] прививаемся", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора заявила, что почти 100% случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире сейчас приходится на дельта-штамм.

"Подлинии мы видим внутри "дельты", это сейчас 100% всех вирусов (имеются в виду варианты нового коронавируса - прим. ТАСС) в мире вообще, 95% недавно было, сегодня это уже стремится к 100%. Вот такой штамм стал доминантным. И он распространился по всему миру", - заявила Попова.

По ее словам, скорость изменчивости дельта-штамма в шесть раз меньше, чем у гриппа, и в 21 раз меньше, чем у ВИЧ. Но вместе с тем он уже в два раза быстрее меняется, чем, например, вирус кори, и в 200 раз быстрее, чем вирус оспы.

"Если дельта в отличие от всех остальных штаммов стал очень быстро развиваться в клетке, он становится более заразен, но что с ним произошло? Он весь год не мутировал, и первая мутация - конец 2020 года <...> Сегодняшняя особенность штамма "дельта" и сегодняшняя скорость изменчивости в шесть раз меньше, чем у гриппа", - сказала Попова.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что дельта-штамм нового коронавируса практически вытеснил все остальные варианты возбудителя COVID-19.