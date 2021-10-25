Амбулаторный центр для пациентов с ОРВИ и коронавирусом открыли в Белгородской области

ТАСС, 25 октября. Амбулаторный центр для помощи жителям Белгородской области с признаками ОРВИ, коронавируса или соответствующим установленным диагнозом открыли в понедельник на базе поликлиники № 6 Белгорода, сообщила пресс-служба правительства региона. Центр позволит снять нагрузку с врачей, выезжающих к пациентам домой.

"На базе поликлиники № 6 столицы Белгородской области сегодня начал работу амбулаторный ковидный центр. Людей с симптомами ОРВИ и коронавируса направляют в регистратуру, здоровых белгородцев - в другие медучреждения областного центра", - говорится в сообщении.

Прием пациентов с признаками ОРВИ и положительным тестом на коронавирус в центре ведут 40 врачей, предварительно прошедших обучение по лечению коронавируса. Параллельно 30 бригад будут работать для обслуживания пациентов на дому. Как отметила главный врач городской поликлиники Ольга Полякова, открытие центра позволит снять нагрузку с врачей, выезжающих к пациентам на дом.

"На улице у нас стоят 30 машин скорой помощи. На этих машинах мы забираем сюда пациентов, которые не имеют личного транспорта и с подтвержденным COVID-19. Здесь мы проводим им лабораторную диагностику: рентген, флюорографию, СКТ, забор мазков и сразу же выдаем набор лекарств", - добавила Полякова.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 60 420 случаев коронавируса, выздоровели 51 510 человек, отмечено 1 280 смертельных случаев. С 14 октября власти региона запретили детям до 14 лет находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров без сопровождения взрослых. Также в Белгородской области ограничили проведение свадеб, корпоративов, банкетов с количеством гостей более 50, приостановили коллективные профилактические медосмотры и диспансеризацию, ввели QR-коды для посещения всех общественных мест, с 19 октября - обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в том числе жителей старше 60 лет. В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в регионе приостанавливают работу предприятий и организаций сферы торговли, услуг, кафе, спортзалов, бассейнов, музеев, кинотеатров и торговых центров.