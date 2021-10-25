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Прокуратура начала проверку после гибели художника Бубнова в бассейне фитнес-центра

Художник утонул 24 октября

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Заслуженный художник РФ 79-летний Василий Бубнов утонул в бассейне одного из фитнес-центров в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры, ведомство начало проверку по этому факту.

"Прокуратура г. Москвы организовала проверку в связи с инцидентом, произошедшим в одном из фитнес-центров на севере столицы. По предварительной информации, 24 октября 79-летний мужчина умер во время посещения бассейна в фитнес-центре, расположенном на 2-й Песчаной улице", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что погибшим был художник Василий Бубнов.

Бубнов - заслуженный художник России, академик Академии художеств. Он участвовал в оформлении станций метро "Пушкинская" и "Печатники" Московского метрополитена.

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