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Пандемия COVID-19
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Попова сообщила об отсутствии вразумительных данных о происхождении коронавируса

По словам главы Роспотребнадзора, каких-то обоснованных или обосновывающих фактов так и не появилось

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Вразумительных новых данных о происхождении коронавируса так и не появилось, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала.

"На сегодняшний день каких-то вразумительных новых данных не появилось. Заявления были, громкие, мы все их слышали, но обоснованных каких-то или обосновывающих фактов так и нет", - сказала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 243,7 млн человек, более 4,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 279 573 случая заражения, выздоровели 7 186 611 человек, умерли 231 669. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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