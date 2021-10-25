В России 4,5 тыс. человек могут получить временное удостоверение лица без гражданства

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Более 4,5 тыс. человек с неурегулированным правовым статусом в России могут рассчитывать на получение временного удостоверения личности лица без гражданства, в настоящее время с заявлением обратились свыше 200 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Согласно статистическим данным МВД России, на территории РФ находится более 4,5 тыс. лиц с неурегулированным правовым статусом, которые смогут рассчитывать на получение временного удостоверения личности", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что эта цифра не имеет тенденции к резкому увеличению в связи с пандемией, так как прежде всего речь идет о лицах, долгое время находящихся на территории России. "Территориальными подразделениями по вопросам миграции МВД России на данный момент принято более 200 заявлений о выдаче временных удостоверений личности", - добавили в ведомстве.

В России 24 августа вступили в силу поправки к закону, которые дают возможность выдачи лицам, находящимся в РФ в силу различных причин с неурегулированным правовым статусом, временного удостоверения личности лица без гражданства. Этот документ подтверждает личность лица без гражданства и его пребывание в стране.

Временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ выдается человеку, который не имеет действительных документов, удостоверяющих его личность, при отсутствии государства, в которое он может выехать с связи с наличием документов на пребывание или проживание в данном государстве. Также необходимым условием для получения документа является заключение об установлении личности, выданное в соответствии с законом. Заявление на получение временного удостоверения можно подать в территориальный орган МВД после завершения процедуры установления личности лица без гражданства.

Документ сроком на 10 лет выдается в течение 10 рабочих дней после подачи заявления.