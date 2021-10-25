Омский Роспотребнадзор возбудил 75 административных дел из-за срыва вакцинации работников

ОМСК, 25 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора Омской области, где ежедневно регистрируется более 400 случаев заражения коронавирусом, возбудило 75 административных дел в отношении работодателей, которые не выполнили требование о вакцинации 60% сотрудников. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

"Управление Роспотребнадзора по Омской области возбудило в отношении работодателей 75 административных дел из-за нарушений требований о вакцинации против коронавируса. Речь идет о требовании вакцинировать 60% сотрудников", - говорится в сообщении.

Надзорный орган также провел эпидемиологическое обследование очагов коронавируса и возбудил 14 административных дел в отношении юридических лиц, где в результате нарушения требования о вакцинации заболели непривитые сотрудники. "В их числе детский сад № 134 комбинированного вида, Нижнеомский детский сад № 1, Русско-Полянский детский сад № 5, средняя общеобразовательная школа № 90 имени Д. М. Карбышева, детский сад № 344, гимназия № 159 Омска", - пояснила пресс-служба.

Омский Роспотребнадзор ранее предписывал вакцинировать до 28 августа 60% работников сферы общепита, торговли, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, кемпинги и т. д.), салонов красоты, саун, фитнес-клубов. Во второй половине октября необходимый уровень был увеличен до 80%, требование было распространено также на сотрудников курьерских служб и служб доставки; сферы обслуживания зданий и территорий; промышленности, производства и строительства; частных и государственных охранных предприятий. Работники должны привиться до 15 ноября первым компонентом вакцины от коронавируса, до 15 декабря - вторым.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Омской области за прошедшие сутки выявлено 435 случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии зарегистрировано 94 208 случаев заражения, 74 170 человек выздоровели, 2 404 умерли. В омском Минздраве добавили, что в прививочной кампании приняли участие 675 508 человек, из них вторым компонентом вакцины привиты 554 175 человек. План по вакцинации для региона - 893 602 жителя.