Регионам дадут право принимать решения о создании частных кладбищ и крематориев

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Разработку законопроекта о погребении и похоронном деле планируется завершить к началу 2022 года. В частности, его принятие даст право регионам России самим принимать решения о возможности создания частных кладбищ и крематориев, сообщил в понедельник ТАСС начальник отдела похоронного дела Минстроя России Алексей Юсупов на конференции "Современные подходы к управлению похоронным делом".

"Положением законопроекта предусмотрена возможность создания частных кладбищ и крематориев, но окончательное решение будут принимать субъекты Российской Федерации", - сказал Юсупов. Он добавил, что требования, которые будут предъявляться к частным кладбищам и крематориям, будут прописаны в региональных законах.

Законопроект был внесен в правительство еще в 2019 году, однако позже были даны поручения по его доработке. Такая работа проводится совместно с ФАС, Минцифры и регионами, добавил представитель Минстроя. "Мы завершим разработку законопроекта в конце этого - начале следующего года", - отметил он.

Юсупов пояснил, что поручения о доработке, в частности, были связаны с необходимостью разместить значительный объем информации о похоронном деле на портале госуслуг, например, реестр специализированных служб. Законопроект также предполагает, что для ритуальных организаций будут установлены определенные критерии для допуска на рынок.

По словам Юсупова, федерального бюджета для реализации положений законопроекта не понадобится, обязанности планируется передать регионам. Кроме того, только после принятия закона за Минстроем можно будет официально закрепить полномочия по регулированию в сфере похоронного дела. "Минстрой будет наделен функциями по законодательному регулированию. Какого-либо федерального надзора или контроля у нас не будет. Мы будем заниматься сбором правоприменительной практики и, соответственно, принятием каких-либо мер в этой сфере", - сказал Юсупов на конференции.

Планы по реформированию похоронного дела

В настоящее время в России действует федеральный закон "О погребении и похоронном деле", который был принят в 1996 году. Правительство России в октябре утвердило национальный план развития конкуренции, согласно которому, в частности, к 1 сентября 2023 года планируется организовать оказание услуг по организации похорон по принципу одного окна. Кроме того, правительство рекомендовало регионам провести к 2026 году инвентаризацию кладбищ и разместить на порталах государственных и муниципальных услуг созданные по ее итогам реестры мест захоронений.

Ранее Минстрой России предложил к 2030 году ввести регулирование рынка похоронных услуг, повысить их прозрачность и доступность в том числе за счет электронных реестров кладбищ и цифровых сервисов, которые упростят оформление документов для погребения. В министерстве предлагают установить единые требования к участникам этого рынка, местам захоронения, а также стандарты качества услуг, связанных с погребением.